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Türkiye ekonomisine Karadeniz gazı 110 milyar dolardan yüksek kazanç sağlayacak - Son Dakika

Türkiye ekonomisine Karadeniz gazı 110 milyar dolardan yüksek kazanç sağlayacak

05.06.2021 11:01

Karadeniz'de 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervi bulunmasının ardından toplam keşif 540 milyar metreküpe çıktı. Daha önce bulunan 405 milyar metreküplük rezervin maddi karşılığı 85 milyar dolara tekabül ederken, yeni keşfin karşılığının ise 25-28 milyar dolar arasında olacağı öğrenildi. Böylece Türkiye, Karadeniz gazından 110 milyar dolardan fazla kazanç sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılışında Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu.

TOPLAM REZERV 540 MİLYAR METREKÜP OLDU

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğal gaz bulunmuştu. 135 milyar metreküplük yeni keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıktı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKISI OLACAK

405 milyar metreküplük doğal gazın maddi karşılığı bulunduğu dönemde 85 milyar dolara tekabül ediyordu. Amasra-1' kuyusunda bulunan 135 milyar metreküplük doğal gazın parasal karşılığı ise 25-28 milyar dolar arasında bulunuyor. Böylece her iki keşfin toplamı olan 540 milyar metreküplük doğal gaz ile ülkeye 110 milyar dolardan fazla döviz girişi sağlanacak.

12 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYABİLİR

Öte yandan Türkiye'nin yıllık ortalama doğal gaz tüketiminin 40-45 milyar metreküp olduğu biliniyor. Bu doğrultuda 540 milyar metreküplük yeni rezervi Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacına denk geldiği belirtiliyor. Ayrıca, keşif sonrası açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de rezervlerin Türkiye'nin doğal gaz tüketimine bağlı olarak 10 yılın üzerinde ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

2023'TE KULLLANIMA SUNULACAK

Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması bekleniyor. Dün akşam müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında, "Kanuni Sondaj Gemimiz Fatih'in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacak. Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir." dedi.

Türkiye ekonomisine Karadeniz gazı 110 milyar dolardan yüksek kazanç sağlayacak
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Son Dakika Ekonomi Türkiye ekonomisine Karadeniz gazı 110 milyar dolardan yüksek kazanç sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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