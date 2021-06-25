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Türkiye ekonomisine katkı sağlayan 30 şirket belirlendi - Son Dakika

Türkiye ekonomisine katkı sağlayan 30 şirket belirlendi

25.06.2021 11:44
Türkiye ekonomisine katkı sağlayan 30 şirket belirlendi, System.String[]

Yurtiçi Kargo, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından Türkiye'nin en itibarlı kargo markası seçildi.

Yurtiçi Kargo, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından Türkiye'nin en itibarlı kargo markası seçildi. Türkiye ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirket arasında tek kargo şirketi olarak iki yıldır Yurtiçi Kargo'nun gösterildiğini belirten Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından verilen en itibarlı kargo markası ödülü, Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan markalar ödülü, standartları belirleyen marka ödülü, sosyal medyayı en iyi kullanan marka ödülü gibi birçok ödülün sahibi olduk" dedi.

Bu ödülleri getiren başarının, iş hacminin artmasına rağmen sorunsuz hizmet vermekten geçtiğinin altını çizen Fatih Önyol, bu ödülleri getiren projelerinin detaylarını paylaştı. Önyol ayrıca Kargo adeti, personel sayısı, birim sayısı, ekonomik büyüklük gibi tüm metriklerde sektörün lideri konumunda olduklarını ifade etti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYAN ANLIK BÜYÜMENİN GETİRECEĞİ TEK ŞEY YIKIMDIR"

Kurulduğu günden bu yana şirketin ortaya koyduğu kurallara bağlı olduğunu ifade eden Önyol şu ifadeleri kullandı:

"Kurallarımızdan biri de kendimiz ile sektörü geliştirmek için sürekli çalışmak ve bu alanda yatırım yapmaktır. Bu bakış açısı sayesinde ilk günden bugüne kadar lider olarak gelmeyi başardık. Sadece adet olarak da değil, personel sayısı, ekonomik büyüklük, araç sayısı, şube sayısı gibi hangi metriği alırsanız alın o verilerde de kargo özel sektörünün lideri Yurtiçi Kargo'dur. Her zaman kaliteden ödün vermeden büyüdük. Asla sadece daha fazla para kazanmak için daha fazla kargo alalım amacıyla hareket etmedik. Her zaman gönderici ve alıcı müşterilerimizin memnuniyetini daha öncelikli gördük. Çünkü biliyoruz ki sürdürülebilir olmayan anlık büyümenin getireceği tek şey yıkımdır.

Tüm dünyada olduğu gibi sektör olarak pandemi döneminin zorlu geçtiğini belirten Önyol, "Pandemi bizim için de zorlu bir dönemdi. Hem personelimizin sağlığını korumak, hem de büyüyen iş hacmine cevap vermemiz gerekiyordu. Ayrıca Yurtiçi Kargo olarak bizim bakış açımıza göre; iş hacmine cevap verirken kalitemizden de asla ödün vermemeliydik. Yaşanan dünya çapında bir pandemi de olsa, biz hizmet kalitemizi her zaman en üst noktada tutmak zorundaydık. Evet, personel sayımızı 18 binlere kadar çıkardık. Ancak sadece personel sayısını yükseltmek ve tüm gelen talebi kabul etmek gibi basit bir yolu tercih etmedik" diye konuştu.

3 BİNE YAKIN KARGO TESLİM NOKTASI OLUŞTURDUK

"Zamana yaydığımız projelerimizi çok kısa sürede hayata geçirdik ve bu zorlu dönemi memnuniyet seviyemizi yukarıya taşıyarak atlattık" diyen Önyol konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu süreçte Akıllı Kargo Dolapları dahil, esnaflardan oluşturduğumuz 3 bine yakın kargo teslim noktası oluşturduk. İnsanlar artık kargosu Yurtiçi Kargo ile geliyorsa bu seçeneklerden faydalanabiliyor. Müşterilerimiz benim kargomu evime değil, mahallemdeki anlaşmalı teslim noktanıza bırakın ben istediğim zaman oradan alacağım diyebilir.  ya da akıllı kargo dolaplarımızdan faydalanarak istediği saatte kargosunu oradan teslim alabilir. Uygun aracı olup kargo sektöründe girişimci olmak isteyen arkadaşlarımız artık bizimle çalışabilir. Pandemi ile başlattığımız bu projemizde şuan bine yakın girişimci var ve bu insanlar kendi işlerinin patronu oldu."

Müşteri memnuniyetinde yaşanan artışa vurgu yapan Önyol, "2020 yılında operasyonel kabiliyetimizi artırmak amacıyla sahaya sürdüğümüz projelerimizin meyvelerini topladığımız bir dönemin içinden geçiyoruz. Müşteri memnuniyetinde yaşanan artış, birçok bağımsız kuruluş tarafından ödüllendirilmemizi sağladı. Sadece ilk 6 ay içerisinde Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından Türkiye'nin en itibarlı kargo şirketi seçildik. CIO ödüllerinde YK Plus projemiz ile ödül aldık. Sosyal Medyada en olumlu etkileşimi alan ve sosyal medyayı en iyi kullanan kargo markası seçildik. Standartları belirleyen markalar sıralamasında Kargo sektörünün lideri seçildik. Bağımsız yapılan araştırmaların tamamında memnuniyet konusunda da lider olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu hafta ise tüm markaların almak istediği Ace Awards Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülünün sahibi olduk" ifadelerini kullandı.

"KARGO TAŞIMA KAPASİTEMİZİ YÜZDE 50 ORANINDA ARTIRDIK"

Pandemi döneminde ve sonrasında markaların önemli bir gerçeğin farkına vardığını söyleyen Önyol, "Eğer güçlü bir kargo şirketi ile çalışmıyorsanız, işletmeniz ciddi bir risk altına girebilir. Özellikle pandemi ile neredeyse ticaretin tamamı kargo sektörü ile ayakta kalabilmeyi başardı. İnsanların evlerinden çıkamadığı bir dönemde güçlü kargo şirketleri ile çalışan şirketler çok daha az zararla bu dönemi atlattı. Örneğin biz bu bakışıyla, pandemi döneminde yeni şubeler, yeni aktarmalar, otomasyon merkezleri açarak ve personel sayımızı yükselterek, kargo taşıma kapasitemizi yüzde 50 oranında artırmış bulunuyoruz" dedi.

"ŞİKAYET SAYISINI YÜZDE 70 ORANINDA AZALTTIK"

Şikayet oranlarındaki düşüşe de değinen Özyol, "Yurtiçi Kargo, kampanyaların en yoğun olduğu, üstüne bir de pandeminin yaşandığı 2020 Eylül – Kasım döneminde dahi zaten sektör ortalamasının altında olan şikayet sayısını bir de üstüne yüzde 70'e yakın oranlarda azaltmış bir şirkettir. Bu rakamları kamuya açık, hepimizin kolayca erişebildiği şikayet sitelerinde dahi görebilmek mümkün. Buradan da görülebileceği gibi Yurtiçi Kargo'ya hacim olarak en yakın şirketler, bizden neredeyse 3 kat fazla şikayet almaktadır. Örneğin, 2021 yılının ilk 5 ayında söz konusu şikayet sitelerinde, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ortalama şikayet sayısı 17 binin üzerindedir. Bizim aldığımız ve çözüme kavuşturduğumuz sayı bu rakamın neredeyse 3'te biridir. Bu metriklerle bile sektör içindeki konumumuz net bir şekilde anlaşılabilir. Ayrıca Yurtiçi Kargo'nun memnuniyet skoru, Avrupa ortalamasının bile üzerindedir" diye konuştu.

"ADALAR'A BİR SÜPRİZİMİZ VAR"

"Ek olarak İstanbul Adalar'ında yaşayan vatandaşlarımıza da bir sürprizimiz var" diyen Özyol konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurtiçi Kargo teknesini denize indirdik. Yakında adalarda yaşayan vatandaşlarımız, daha hızlı ve güvenli bir şekilde kargolarına kavuşacaklar. Ayrıca yakın zamanda adalar için ek yatırımlarımız da olacak. Onlar da sürpriz olsun. Yakında açıklayacağız."

Yeni birimler açma projeleri olduğunu belirten Özyol, "Yurtiçi Kargo olarak dünyada yaşanan gelişmeleri yakından ve yerinde takip ederek yatırımlarımıza yön veriyoruz. Bu bağlamda 2020 yılında olduğu gibi yeni birimler açmaya ve istihdamda artış sağlamaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyüğü olacak otomasyon sistemine sahip transfer merkezimizin inşaatı devam ediyor. Saatlik kargo işleme kapasitesi ile dünyada da sayılı merkezlerden biri olacak olan transfer merkezimizi Eylül ayında hizmete almayı planlıyoruz" dedi.


Türkiye ekonomisine katkı sağlayan 30 şirket belirlendi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, Pandemi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ekonomisine katkı sağlayan 30 şirket belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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