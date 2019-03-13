Türkiye Ekonomisine Katkımız Hiç Azımsanmayacak Seviyede"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Türkiye ekonomisine katkımız hiç azımsanmayacak, küçümsenmeyecek seviyede.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Türkiye ekonomisine katkımız hiç azımsanmayacak, küçümsenmeyecek seviyede. Yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolarlık bir üretimimiz var." dedi.



Valilikçe, Tekirdağ Ticaret Borsası'nda düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" toplantısında konuşan Vali Yıldırım, kentin ülke ekonomisine önemli katkısı olduğunu söyledi.



Tekirdağ'ın bir sanayi kenti olduğunu anımsatan Yıldırım, "12 organize sanayimiz var işleyen. 2 bin 900 civarında fabrikamız var. 354 bin aktif sigortalımız var. İşin aslına bakarsanız bu durum, çok büyük bir bahtiyarlık içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bu, başka bir şeyi daha gösteriyor. Biz bir bu kadar daha büyüyebiliriz." diye konuştu.



"Sizler ekonominin vazgeçilmez insanlarısınız"



İş insanlarının ülkenin gelişmesine katkı sağlayan çok önemli değerler olduğunu anlatan Vali Yıldırım, "Türkiye ekonomisine katkımız hiç azımsanmayacak, küçümsenmeyecek seviyede. Yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolarlık bir üretimimiz var. Biz ürettiğimizi biliyoruz. Bu, iş adamlarımızın büyüme istidadında olduğunu, büyümeyi arzu ettiklerini, ekonomiye gerek ihracat anlamında gerek iç tüketim anlamında daha fazla katkı yapmayı arzu ettiklerini de gösteriyor. Sizler ekonominin vazgeçilmez insanlarısınız." ifadelerini kullandı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da Tekirdağ'ın 2018 yılı içerisinde istihdam seferberliği konusunda, Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduğunu aktardı.



Tekirdağ Ticaret Borsası Başkan Osman Sarı ise kentte iş potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

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