Üye Girişi
Türkiye ekonomisine Suriyelilerin katkısı ne düzeyde? - Son Dakika

Türkiye ekonomisine Suriyelilerin katkısı ne düzeyde?

30.07.2021 10:05
Türkiye ekonomisine Suriyelilerin katkısı ne düzeyde?, System.String[]

AKP'lilerden gelen "Suriyeliler giderse ekonomi çöker" söylemini veriler doğrulamıyor.

AKP'lilerden gelen "Suriyeliler giderse Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çöker" söylemini veriler doğrulamıyor. Yaklaşık 1 milyon Suriyeli, kayıt dışı ve düşük ücretle çalışıyor. Suriyelilerin kurduğu şirketlerin sayısı ise yüzde 1 bile değil. "Göçmen işçiler, ücretleri düşük olmasına rağmen daha yüksek performansla çalışıyorlar. Onlara verdiğin ücreti Türklere versen, aynı performansı alamıyorsun. Türkiye'de normalde çalışanların izin hakları var malum. Göçmen işçilerdeyse böyle bir şey uygulamıyoruz. Dolayısıyla hem maliyetleri düşük hem de performansları yüksek."

Bu sözler İstanbul'da 30 kişiye istihdam sağlayan bir imalathanenin sahibine ait. Son 10 yılda onlarca Suriyeli, Afgan ve Kazak işçinin çalıştığı bu imalathane, Türkiye'ye göç ile beraber ortaya çıkan bu ucuz iş gücünden "memnun" olan binlerce küçük işletmeden yalnızca biri.

İktidar ile muhalefet arasında yeni polemik

Son günlerde iktidar partisi AKP'nin önde gelen isimlerinden, göçmenlerin Türkiye'de yarattığı ekonominin önemini vurgulayan açıklamalar geldi. Önce eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve 25-26. Dönem AKP Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay, Euronews'e verdiği röportajda, Suriyelilerin ekonomideki katkılarına dikkat çekerek, "Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" dedi. Ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir TV programında "Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüz binlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyor" diye konuştu. Bu açıklamalar iktidar ile muhalefet arasında "Ekonomiyi göçmenler mi ayakta tutuyor?" polemiğine neden oldu.

Peki, gerçek durum ne? Yüzde 90'ı kayıt dışı çalışıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından Şubat 2020'de yayınlanan "Türk İşgücü Piyasasında Suriyeli Mülteciler" araştırmasına göre, Türkiye'de yaklaşık 950 bin Suriyeli çalışıyor. Ancak çalışan Suriyeliler arasında kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 91,6 gibi çok yüksek bir seviyede bulunuyor.

ILO araştırmasına göre, Suriyelilerin en çok istihdam edildiği sektörler ise ticaret, inşaat ve imalat olarak sıralanıyor. Bununla birlikte her 3 Suriyeli işçiden 1'i tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektörlerinde çalışıyor. Suriyeli erkeklerin yüzde 71'i çalışırken, 15-65 yaş aralığındaki kadınların yalnızca yüzde 11,2'si çalışıyor.

Öte yandan 5-14 yaş aralığında çalışan Suriyeli çocuk sayısı da 130 bini buluyor. Suriyeli işçiler, çalışma saatleri açısından da dezavantajlı konumda bulunuyor. ILO araştırmasına göre, Türkiye'de ortalama haftalık çalışma süresi 48 saat iken, Suriyeli çalışanların yüzde 53,7'si haftada 50 saatten fazla, yüzde 34,7'si ise haftada 60 saat veya daha fazla çalışıyor.

Konukoğlu: Söylemler gerçeği yansıtmıyor

İstanbul'dan sonra en fazla Suriyelinin yaşadığı kent olan Gaziantep, Türkiye'nin doğusundaki en büyük sanayi kenti olarak öne çıkıyor. Sınır bölgesine yakınlığı nedeniyle de Suriyelilerin Türkiye'de yaşamak için ilk tercih ettiği noktalardan biri olan Gaziantep, iş olanakları açısından da pek çok kentten daha çok avantaja sahip.

1998'den 2013 yılına kadar 15 yıl boyunca Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı yapmış olan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Gaziantep ekonomisini göçmenler ayakta tutuyor" şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı savunuyor.

Suriyeli göçmenlerin tamamen gitmesi halinde Gaziantep ekonomisinin çökeceğine dair değerlendirmelerin kentte ve bölgede on yıllar içinde yaratılan sanayi ve ekonomiye haksızlık olduğunu vurgulayan Konukoğlu, "Suriyelilere dayalı olarak Antep Antep olmadı ki. Tabii ki Antep'te bir Suriyeli iş gücü var. Ama şu bir gerçek ki Suriyeliler olmasa, bu sefer doğudan göç gelirdi. Değişen bir şey olmazdı" diye konuşuyor.

Suriyeli göçmenlerin çok büyük oranda küçük esnaf ve KOBİ seviyesindeki işletmelerde çalıştırıldığına işaret eden Abdülkadir Konukoğlu, "Yerliler iş beğenmiyor. Göçmenlerin ise herhangi bir seçeneği olmadığı için ucuz iş bölümlerini bu insanlar istila etti. Ama belirli fabrikalarda o kadar Suriyeli çalışmıyor. Genelde küçük esnafta çalışıyorlar" şeklinde konuşuyor.

"Kentler arasında haksız rekabet oluyor"

Öte yandan Suriyeli göçmenlerin özellikle doğu kentlerinde haksız rekabete yol açtığını düşünenler de var. DW Türkçe'ye konuşan Diyarbakır Sanayici ve İşinsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'a akan göçün bu kentlerde kriz döneminde az da olsa bir ekonomik canlanmaya neden olduğunu dile getiriyor.

Buna karşın Diyarbakır'ın iş imkanlarının kısıtlı olması nedeni ile göç yollarında bir transit durak olarak görüldüğüne işaret eden Baysal, "Göçmenlerin tercih ettiği kentlerde üreticiler belli maliyet avantajlarını yakaladılar. Bize fazla göç gelmeyince Diyarbakır ekonomisi bölge kentlerine nazaran dezavantajlı duruma düştü" diyor.

Suriyeli şirketlerin oranı yüzde 1 bile değil

Suriyeliler Türkiye iş dünyasında yalnızca ucuz iş gücü olarak değil, sermaye sahipleri olarak da giderek yerlerini almaya başladı. Suriyeli şirket sayısı 2019 sonu verilerine göre 15 bini aşmış durumda. Ancak pandemi sonrasında kaç işletmenin kapandığı ya da açıldığı belirlenebilmiş değil. Toplamda bakıldığında ise Suriyelilerin kurduğu işletmeler, 2020 sonu itibarıyla 2 milyona yakın aktif şirketin olduğu Türkiye'deki toplam işletmelerin yüzde 1'ine bile ulaşmıyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile birlikte gerçekleştirdiği ve 2018'de açıkladığı "Türkiye'de Suriyeli Girişimciliği ve Mülteci İşletmeleri" araştırmasına göre, Suriyeli girişimciler ülke genelindeki toplam Suriyeli nüfusun yüzde 7'sine iş imkanı sağlıyor. Bu da yaklaşık 250 bin Suriyelinin bu şirketler tarafından sağlanan istihdamın avantajlarından yararlandığını gösteriyor.

"Destek verilirse kendilerini istihdam edebilirler"

DW Türkçe'ye konuşan TEPAV Sürdürülebilirlik Çalışmaları Programı Direktörü Dr. Sibel Güven, Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 30'unun ihracat yaptığına, Suriyeli şirketlerde ise bu oranın yüzde 50'nin üstüne çıktığına dikkat çekiyor. Türkiye'yi tercih etme nedenlerinin daha çok coğrafi konum olduğuna işaret eden Güven, "Çünkü konum itibarıyla hem Suriye hem de Kuzey Afrika ülkelerine Türkiye'den çok daha rahat ihracat yapabildiklerini belirtiyorlar" diye konuşuyor.

Pandemi ortamı nedeni ile son 2 yılda Suriyeli şirketlerin akıbeti konusunda şu an için net bilgilere ulaşmanın mümkün olmadığını dile getiren Dr. Güven, yakın gelecekte Suriyeli şirketlerin Türkiye ekonomisindeki yerini de şöyle tanımlıyor:

"Bu şirketlerin en azından ihracat potansiyeli olduğunu ve kendilerine belli bir danışmanlık ve özellikle yerel yasal müktesebatla ilgili bilgi verilmesi halinde, daha faydalı olabilecekleri ve kendi vatandaşlarını istihdam ederek onlara da iş sağladıklarını görüyoruz. Bunların çoğunun bir daha geri dönmeyeceklerini kabul edip, gerçek anlamda nasıl entegre edileceklerini ortaya koyan planların yapılması gerekiyor."

5,5 milyon göçmen var

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü rakamlarına göre, Türkiye'deki göçmen sayısı 5,5 milyona ulaşmış durumda. Bu göçmen nüfusunun en büyük kısmını Suriyeliler oluşturuyor. Mülteciler Derneği'nin resmi kurumlar tarafından düzensiz olarak yayınlanan verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 11 bin 766 kişi artarak toplam 3 milyon 684 bin 412 kişi oldu. Bu kişilerin yüzde 47,4'ünü 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. Suriyelilerin en çok yaşadığı 5 kent ise İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Adana olarak sıralanıyor.

Aram Ekin Duran

(c)

Türkiye ekonomisine Suriyelilerin katkısı ne düzeyde?

Gaziantep, Suriyeli, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Türkiye ekonomisine Suriyelilerin katkısı ne düzeyde? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı 11:08 Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım 11:04 Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı 10:31 Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı
Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor 10:21 Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor 25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı 10:13 25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı Türkiye'yi alev topuna çeviren bu yangınlar nereden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj 10:01 Türkiye'yi alev topuna çeviren bu yangınlar nereden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj
Süreyya Yalçın, yanan ormanın dumanında poz verip paylaştı! Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı 09:49 Süreyya Yalçın, yanan ormanın dumanında poz verip paylaştı! Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? 09:34 Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?

Son Dakika Haberleri
11:18 Milli judocumuz Kayra Sayit, Güney Koreli rakibini yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı
11:08 Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor
11:07 Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı
11:06 Çifte kupalı Kartal, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor
11:04 Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım
10:41 Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı
10:31 Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı
10:28 Sarı-Kırmızılılardan dev bütçe! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı
09:59 Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Kandil, Gara ve Hakurk'ta PKK hedefleri imha edildi
09:58 Samandıra'da Vitor Pereira rüzgarı! 2-0 öne geçilen hazırlık maçını berabere bitiren takım uyarı aldı
Milli judocumuz Kayra Sayit, Güney Koreli rakibini yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı Milli judocumuz Kayra Sayit, Güney Koreli rakibini yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı         
11:19
Çifte kupalı Kartal, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor Çifte kupalı Kartal, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor         
11:07
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sarı-Kırmızılılardan dev bütçe! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı Sarı-Kırmızılılardan dev bütçe! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı         
10:29
Sarıklı görüntüleriyle gündem olan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleriyle gündem olan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
10:17
Dehşet veren anlar! İntihar eden gencin son sözü Dehşet veren anlar! İntihar eden gencin son sözü "Geliyorum beyler" oldu         
10:07
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi         
09:52
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafı harekete geçirdi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla çektiler Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafı harekete geçirdi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla çektiler         
09:38
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor         
22:43
Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi         
21:41
Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız         
21:23
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı         
18:28
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 11:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ekonomisine Suriyelilerin katkısı ne düzeyde? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement