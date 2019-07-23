Son Dakika Haberleri: Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak
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Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak

1 saat önce

Moody's Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre, 2048 yılında dünyada yaşanacak 4 derecelik sıcaklık artışı Türkiye ekonomisinde 0.15'lik bir daralmaya neden olacak.

Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak, System.String[]
Moody's Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre, 2048 yılında dünyada yaşanacak 4 derecelik sıcaklık artışı Türkiye ekonomisinde 0.15'lik bir daralmaya neden olacak.

Moody's Analytics tarafından yapılan bir analize göre iklim değişikliğinin ülke ekonomilerine etkisi araştırıldı. Dört farklı senaryo göz önüne alınarak oluşturulan çalışmada 2100 yılına kadar 1, 1.9, 2.4 ve 4.1 derecelik sıcaklık artışı sonucunda neler yaşanabileceği öngörüldü.

Örneğin 1.5 derecelik sıcaklık artışı durumunda küresel ekonomik zararın 54 trilyon dolara, 2 derece artışta ise 69 trilyon dolara mal olacağı kaydedildi. Rapora göre e kötü senaryo ise 4 derecelik sıcaklık artışı durumunda yaşanacak. Eğer böyle bir durum oluşursa 2048 yılına kadar dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nda (GSYH) 2,45'lik daralma ile en büyük darbeyi alacağı ifade edildi. İklim değişikliğinden olumsuz olarak etkilenecek bir başka ülke ise Çin. Ancak turizm ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan gelirleri dolayısıyla Çin'in Hindistan kadar etkilenmeyeceği bildirildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DARALMA BEKLENİYOR

Araştırmada Türkiye'nin de iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. Ülkenin 4 derecelik sıcaklık artışı senaryosu karşısında GSYİH üzerinde 0.15'lik bir daralma yaşanacağı öngörülüyor.

Öte yandan araştırmada iklim değişikliğinin en kötü senaryo karşısında bile Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD gibi ülkelerin GSYİH'sında artış yaşanacağını gösteriyor.

2048'de 4 derece sıcaklık artışının GSYİH üzerindeki tahmini etkisinin şöyle olması bekleniyor:

Canada: 0.31
Birleşik Krallık: 0.29
Almanya: 0.28
Fransa: 0.08
ABD: 0.08
Japonya: -0.03
Güney Kore: -0.13
Türkiye: -0.15
İtalya: -0.16
Brezilya: -0.48
Çin: -0.62
Rusya: -1.43
Hindistan: -2.45


Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:32 Kaynak: DHA
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