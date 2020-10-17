"Türkiye elektrik ihtiyacını güneşten karşılayabilecek potansiyele sahip" - Son Dakika

"Türkiye elektrik ihtiyacını güneşten karşılayabilecek potansiyele sahip"

17.10.2020 14:41

Türkiye'nin enerji açığını kapatmanın en iyi yolunun çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaktan geçtiğini belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, son dönemlerde kullanımı gittikçe artan güneş enerji santrallerinin (GES) bu anlamda önemli...

Türkiye'nin enerji açığını kapatmanın en iyi yolunun çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaktan geçtiğini belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, son dönemlerde kullanımı gittikçe artan güneş enerji santrallerinin (GES) bu anlamda önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Fosil yakıtlar bakımından zengin bir ülke olmayan Türkiye'nin Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası verilerine göre 2013-2017 yılları arasında, enerji alanında 219,8 milyar dolar tutarında cari açık verdiğini hatırlatan İbrahim Şahintaş, Türkiye'nin aynı yıllar arasında enerji ithalatına 213 milyar dolar ödediğini ifade etti.

'Güneş enerjisi açığımızı kapatabilir'

Türkiye'nin toplamda 93 Gigawatt kurulu güce sahip olduğunu ve bu gücün 15 Gigawatt'lık bölümünün güneş ve rüzgar enerjisinden karşılandığını anlatan İbrahim Şahintaş, fosil yakıt kaynakları bakımından zengin olmayan Türkiye'nin enerji açığının ancak yenilenebilir enerji kaynakları ile çözülebileceğinin altını çizdi. Şahintaş, "Türkiye, toplam elektrik ihtiyacının tamamını sadece güneşten sağlayabilecek ışınıma sahip ender ülkelerden biri. Yapılan araştırmalarda Türkiye'nin Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) yöntemi ile üretilebileceği yıllık enerjinin 380 milyar kilowatt saat olduğu hesaplanmıştır. Bu kapasiteyi harekete geçirerek enerji ithalatı ve ona bağlı cari açık sorunumuzu çözebiliriz" dedi.

'GES'lere ilgi günden güne artıyor'

Son yıllarda önemi ve talebi artan Güneş Enerji Santrali (GES) kurulum maliyetlerinin de düştüğüne dikkat çeken İbrahim Şahintaş, "Özellikle fabrika, hastane, okul, depo, ev, otopark gibi geniş çatı alanına sahip yerlerde kurulan güneş enerji sistemleri sayesinde güneşten elektrik üretilebiliyor ve tüketim fazlası satılabiliyor. Yatırımların ortalama amortisman süreleri 5 - 6 yıl gibi makul seviyelerde olduğu için bu konuya ilgili duyan yatırımcıların sayısı da günden güne artıyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Türkiye elektrik ihtiyacını güneşten karşılayabilecek potansiyele sahip

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye elektrik ihtiyacını güneşten karşılayabilecek potansiyele sahip' - Son Dakika Ekonomi

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