Türkiye Elektrik İletim A.Ş'nin özelleştirme kapsamına alınmasını içeren Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı - Son Dakika

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) 4222 sayılı kararına göre, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin özelleştirme kapsamına alınması ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulmasının hazırlık işlemleri, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ile ÖİB tarafından yürütülecek.

Özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmasını içeren kararın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3'üncü ve geçici 29'uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi gereğince alındığı kaydedildi.