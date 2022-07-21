Türkiye, elektrikli otomobil dönüşümünde Avrupa'da kaçıncı? - Son Dakika
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Türkiye, elektrikli otomobil dönüşümünde Avrupa'da kaçıncı?

21.07.2022 01:00
Türkiye, elektrikli otomobil dönüşümünde Avrupa'da kaçıncı?

Türkiye dahil tüm ülkeler elektrikli otomobil dönüşümüne gidiyor. Fakat kimi önden kimi ise geriden geliyor. İşte Türkiye'nin durumu...

Tüm dünya büyük bir elektrik dönüşümüne girdi. Ülkeler kendi altyapılarını oluşturabilmek için devasa bütçeler ayırdı. Otomotiv şirketlerine ise kısıtlayıcı bazı yasaklar getirildi. Bugün ise içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa'nın elektrikli otomobil satış verileri açıklandı.

Türkiye, elektrikli otomobil satışında Avrupa'da sonuncu oldu!

Bugün Emre Özpeynirci ve Erol Şahin tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye 1 yıl içerisinde elektrikli otomobil pazar payını yüzde 179,31 büyütmeyi başardı. Fakat bu oran yanıltıcı olabilir. Zira adet sayısı istenenin çok altında kalıyor.

Türkiye, elektrikli otomobil dönüşümünde Avrupa'da kaçıncı?

Hatta oranlara baktığımız zaman geçtiğimiz yıl yüzde 0.29 olan pazar payının bu sene içerisinde yüzde 0.81'e çıktığını görüyoruz. Tabii yılın bitmesine henüz 2 çeyrek daha var. Yeni elektrikli otomobil ÖTV düzenlemesini de düşünecek olursak talebin giderek yükselmesi bekleniyor.

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Fakat tüm dünyada zaten böyle bir talep var. Öyle ki bazı ülkelerde satılan otomobillerin neredeyse yüzde 80'ini tam elektrikliler oluşturuyor. Bu gibi ülkeleri her ne kadar olumlu örnek oluyor olsa da Türkiye yüzde 0.81'lik Avrupa sıralamasında 31. olarak en sona yerleşti.

Tüm motor tiplerine baktığımızda, Avrupa'da hibrit ve tam elektrikliler pazarın yüzde 45'ine yakınını oluşturuyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 11'in altında. Dizel kullanım oranları çok yakın olsa da benzinde fark 2 katına çıkıyor. Çünkü Türkiye'de satılan araçların yüzde 70'inden fazlası benzinli. Avrupa'da bu oran yüzde 38 civarında.

Türkiye, elektrikli otomobil dönüşümünde Avrupa'da kaçıncı?

Tabii belirttiğimiz gibi Avrupa içerisinde de oldukça yüksek ve düşük değerler mevcut. Örneğin Yunanistan'da bu yıl satılan otomobillerin yalnızca yüzde 2.35'i elektrikli. Fransa'da yüzde 12, İngiltere'de yüzde 13.37, Hollanda'da yüzde 19.26, Norveç'te ise yüzde 79.

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Kaynak: Shiftdelete

Erol Şahin, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye, elektrikli otomobil dönüşümünde Avrupa'da kaçıncı? - Son Dakika

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