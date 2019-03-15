Türkiye Elma Üretiminde Dünyada Üçüncü Sırada"

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, "Dünya elma üretiminde Çin yüzde 49, ABD yüzde 5 paya sahipken, Türkiye yaklaşık 3,2 milyon ton elma üretimiyle toplam üretimin yüzde 4'ünü gerçekleştiriyor ve dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, "Dünya elma üretiminde Çin yüzde 49, ABD yüzde 5 paya sahipken, Türkiye yaklaşık 3,2 milyon ton elma üretimiyle toplam üretimin yüzde 4'ünü gerçekleştiriyor ve dünyada üçüncü sırada yer alıyor." dedi.



KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) iş birliğiyle, KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda "Elma Çalıştayı" düzenlendi.



Bostancı, burada yaptığı konuşmada, KOP Bölgesi'ndeki meyve alanlarının yüzde 50'sini elma bahçelerinin oluşturduğunu belirtti.



Türkiye'nin elma üretiminin yüzde 48'inin Isparta, Karaman ve Niğde'de gerçekleştirildiğini anlatan Bostancı, elmanın dünyada muz ve üzümden sonra en fazla ticareti yapılan meyve olduğuna işaret etti.



36 ülkenin ticari elma üretimi yaptığını dile getiren Bostancı, şunları söyledi:



"Dünya elma üretiminde Çin yüzde 49, ABD yüzde 5 paya sahipken, Türkiye yaklaşık 3,2 milyon ton elma üretimiyle toplam üretimin yüzde 4'ünü gerçekleştiriyor ve dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Son 10 yılda dünyada elma üretimi yüzde 29 arttı. Türkiye, dekara 2 tonluk verimle dünya ortalamasının oldukça üzerinde ancak dış pazarda rekabet ettiğimiz, dekara 4 ton üreten Fransa, 3,2 ton üreten ABD ve 3 ton ortalamaya sahip Arjantin gibi ülkelerin altında. Birim alanda verimlilikte dekara yaklaşık 6,9 tonla Avusturya ilk sırada yer alıyor."



Karaman Valisi Fahri Meral, kentin geçen yıl itibarıyla 588 bin ton üretimle ülke genelinde ikinci sırada, toplamda 10 milyona yaklaşan elma ağacı sayısıyla da ilk sırada bulunduğunu ifade etti.



Meral, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaremiz tarafından çiftçimize sertifikalı fidan desteği verildi. İyi tarım uygulamaları, biyoteknik ve biyolojik mücadeleyle çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı, ekonomik yatırım ve afet desteğiyle üreticimizin her zaman yanındayız. 2005 yılından bugüne kadar üreticilerimize 38 milyon 800 bin lira katkı sağladık. Bunlara ilave olarak KOP tarafından finanse edilen projemizle Karaman elmasının katma değerinin artırılması için Elma Borsası ve Tasnifleme Ünitesi kurulması çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de elma üretiminde yaşanan sorunların araştırılması için KMÜ Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulduğunu söyledi. Akgül, "Akademik kadromuzun güçlenmesiyle sektöre yönelik üniversite-kamu-sanayi iş birliğini artıracak adımların planlamasını da yaptık." dedi.





Çalıştayda, elma yetiştirme teknikleri, ağaç mimarisi, elma yetiştiriciliğinin sosyo-ekonomik boyutu, elma iç kurdu, pazarlama ve örgütlenme sorunları ele alındı.



Programa, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve elma üreticileri katıldı.

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