TEMAD Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika
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TEMAD Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı

02.10.2022 17:14
TEMAD Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı, Kayseri'de gerçekleştirildi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı, Kayseri'de gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, astsubaylar olarak tazminat haklarını istediklerini söyledi.

Astsubayların Türk Silahlı Kuvvetleri içinde karar verici mercide olmadığını ifade eden Dürgen, karar verici mercilere bu tür mesleki yapılanmalarla dertlerini anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Beylik silahların astsubaylara dernek sayesinde verildiğini anımsatan Dürgen, "Geçmişi iyi bilmemiz lazım, bunun dışında yarı ödeme kararnamesi, ek gösterge gibi geçmişte büyüklerimiz mücadele vermiş. Mücadelemizi yine vereceğiz, verdiğimiz mücadele hak mücadelesi olacak." diye konuştu.

Dürgen, astsubaylarla ilgili bazı düzenlemeler yapıldığını ancak emeklilerle ilgili kısmında beklentilerin karşılanmadığını ve tazminat konusunda da çeşitli sözlerin verildiğini hatırlatarak, "Görev tazminatı astsubayların da hakkı." dedi.

TEMAD İl Başkanı Abdullah Çelebi ise çevre illerin temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Toplantıda emekli astsubaylar, "Astsubaylar tazminat haklarını istiyor" yazılı pankart açtı.

YORUMLAR
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11'İNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ 11'İNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ 11. kattan düşen kadın öldü 11. kattan düşen kadın öldü
Kaynak: AA

Talas Belediyesi, Hamza Dürgen, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEMAD Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TEMAD Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika
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