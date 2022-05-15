Türkiye Emekliler Derneği, aylıklara ek zam talep etti - Son Dakika
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Türkiye Emekliler Derneği, aylıklara ek zam talep etti

15.05.2022 11:06
Türkiye Emekliler Derneği, aylıklara ek zam talep etti

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yüksek enflasyonun emeklilerin aylıklarını erittiğini belirterek, emekli aylıklarına ek zam talebinde bulundu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yüksek enflasyonun emeklilerin aylıklarını erittiğini belirterek, emekli aylıklarına ek zam talebinde bulundu.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu yılın ocak-nisan döneminde Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 31,71 seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

Emekli aylıklarının son yılların en yüksek enflasyonu karşısında her geçen gün eridiğini belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Temmuz ayındaki altı aylık enflasyon zammı beklenmeden emeklilere ek zam yapılmalı. Milyonlarca emeklimiz bayram ikramiyesinin artırılmasına kendilerine rahat nefes aldıracak bir fırsat gözüyle bakıyordu ama bu olmadı. Bayramı buruk geçiren emeklilerimiz, hem aylıklara ek zam hem de ikramiyenin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan müjde beklemeye devam ediyor."

"Asgari ücret 23 kat, en düşük emekli aylığı 10 kat arttı"

Ergün, 1,3 milyon emeklinin, en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalıştığını dile getirerek, bu emekli grubunun toplumda en düşük gelire sahip kesim olduğunu söyledi.

Asgari ücretlilerin 4 bin 253 lirayla geçinemediği ortamda emeklilerin aylık 2 bin 500 lira ile geçinmesinin mümkün olmadığını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

"Aralık 2002'de 184,25 lira olan asgari ücret, Ocak 2022'ye kadar 23 kat artarak 4 bin 253 liraya yükseldi. Buna karşın en düşük emekli aylığında aynı dönemde 10 kat artış oldu. Bugün 13 milyon emeklinin yüzde 10'u 2 bin 500 lira emekli aylığı alıyor. Yani 1,3 milyon emeklinin geliri, asgari ücretin 1753 lira altında. Böyle bir tablo ortadayken, bu dönemde yapılacak bir ek zam, emeklilerimizi az da olsa rahatlatacaktır."

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Kazım Ergün, Emekli, Ocak, Tüed, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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