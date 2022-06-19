Türkiye Emekliler Derneği'den "emekli aylığı" açıklaması: En düşük aylık asgari ücret seviyesine yükseltilmeli - Son Dakika
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Türkiye Emekliler Derneği'den "emekli aylığı" açıklaması: En düşük aylık asgari ücret seviyesine yükseltilmeli

19.06.2022 13:28
Türkiye Emekliler Derneği'den "emekli aylığı" açıklaması: En düşük aylık asgari ücret seviyesine yükseltilmeli

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 liranın asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin düşük kalan aylıklarının benzer şekilde artırılmasını ve 2000 yılı sonrası emekli olanlara intibak verilmesini isteyen Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, şunları söyledi:

"Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki emekli aylığı makası her geçen yıl artıyor. Memur emeklileri toplu sözleşme zammının yanında ek zam ve gösterge artışı gibi imkanlardan yararlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları sadece enflasyon oranında artıyor. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRETİN 1753 LİRA ALTINDA"

Kazım Ergün, 1,5 milyon emeklinin, en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalıştığını belirterek, bu emekli grubunun toplumda en düşük gelire sahip kesim olduğunu vurguladı.

Asgari ücretlilerin 4 bin 253 lirayla geçinemediği ortamda emeklilerin aylık 2 bin 500 lira ile geçinmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ergün, şunları kaydetti; "Aralık 2002'de 184,25 lira olan asgari ücret, Ocak 2022'ye kadar 23 kat artarak 4 bin 253 liraya yükseldi. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı ise sadece 10 kat arttı. Bugün 1,5 milyon emekli en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Yani 1,5 milyon emeklinin geliri, asgari ücretin 1753 lira altında. En düşük emekli aylığı ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Emekliler Derneği'den 'emekli aylığı' açıklaması: En düşük aylık asgari ücret seviyesine yükseltilmeli - Son Dakika

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