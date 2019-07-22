Son Dakika Haberleri: Türkiye Emekliler Derneği'nden Kazım Kurt'a ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Türkiye Emekliler Derneği'nden Kazım Kurt'a ziyaret

1 saat önce

Demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikaların Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Türkiye Emekliler Derneği'nden Kazım Kurt'a ziyaret, System.String[]
Demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikaların Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Kurt, Odunpazarı'nı katılımcı bir anlayışı ile yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kurt, son olarak Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şubesi ile bir araya geldi. TÜED Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, Başkan Kurt bir süre misafirleri ile sohbet etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'a hayırlı olsun dileklerini ileten Arif Duru, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Başkan Kurt'un her zaman işçinin, emekçinin ve emeklilerin yanında olduğunu belirten Duru, Başkan Kurt'a bu nedenle teşekkür etti.

TÜED Eskişehir Şubesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, TÜED Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi'ni katılımcı anlayışla yönetmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, "Eskişehir'de bulunan derneklerle bir araya geliyoruz. Onlardan Odunpazarı Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı için fikirler alıyoruz. Biz katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını önemsiyoruz. Geliştirmek için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Dernekler, Türkiye demokrasisi için önemli, biz de onların varlığını önemsiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı, Kazım Kurt, Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2021 rakipleri belli oldu Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar Rus şirketi Rosteh'in başkanı duyurdu: S-400'ün belirli parçalarını Türkiye'de üretebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:21:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Emekliler Derneği'nden Kazım Kurt'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]