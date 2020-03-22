Türkiye Emekliler Derneğinden emeklilere "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Emekliler Derneğinden emeklilere 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Türkiye Emekliler Derneğinden emeklilere "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, özellikle yaşlıları tehdit eden yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) öldürücü etkisine dikkati çekerek, yaşlıları tedbir alıp evde kalmaları konusunda uyardı.

Türkiye Emekliler Derneğinden emeklilere

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, özellikle yaşlıları tehdit eden yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) öldürücü etkisine dikkati çekerek, yaşlıları tedbir alıp evde kalmaları konusunda uyardı.

Ergün, yazılı açıklamasında, emeklilerin yaşları itibarıyla virüsün hedefi haline geldiğini, bu nedenle gençlerin gösterdiği hassasiyetin iki katını göstermek zorunda olduklarını belirtti.

Çocuklar ve torunların, yaşlıların bu hassas durumuna özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Ergün, "Virüsün hedef aldığı kitle bizleriz. Hayatımızın belki de hiçbir döneminde olmadığımız kadar dikkatli olmalıyız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 14 altın kurala titizlikle uyulmasını isteyen Ergün, yaşlılara şu çağrıyı yaptı:

"Unutmayınız ki ruhlarımız ve kalplerimiz her ne kadar genç olsa da bunları değil de yorgun bedenlerimizi hedef alan ve son derece acımasız olan bir tehditle karşı karşıyayız. Daha torunlarımızı sevgiyle bağrımıza basacak ve onları hayat tecrübelerimizle yarınlara hazırlayacağız. Bu önemli görevi hakkıyla yerine getirebilmenin tek yolu ise tedbir. Bunu asla unutmayalım. Çok acil ve zorunlu olmadıkça evinde kal emekli."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:08 Kaynak: AA

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