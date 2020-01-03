Türkiye Emekliler Derneğinden

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklisini mutlu etmeyen toplumların geleceğe güvenle bakamayacağını belirterek, "Bu nedenle aylık hesaplama ve artış sistemi değiştirilmeli, intibak yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan enflasyon oranlarının emeklilerin harcamalarındaki artışın çok altında kaldığını, seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Gerçek enflasyonun mağduru emekliler için yüzdeli artışların, emekli aylıkları arasındaki makası giderek açan bir uygulamaya dönüştüğünü belirten Ergün, "Emeklisini mutlu etmeyen toplumlar geleceğe güvenle bakamaz ve sosyal barış sağlanamaz. Bu nedenle aylık hesaplama ve artış sistemi değiştirilmeli, intibak yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ergün, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hesaplama ve artış sisteminin değiştirilmesinin, adaletin sağlanması için prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olanların emekli aylıklarındaki farklılıkların giderilmesinin istendiği mektup gönderdiklerini kaydetti.