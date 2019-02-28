Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın Faaliyete Geçmesiyle İlgili Gyoder'den Açıklama

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bankanın 18 yıl sonra katılım bankası olarak yapılandırılarak yeniden faaliyete geçirilmesi, sektörümüze güç katacak isabetli bir adım" dedi.

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Geleneksel fonlama ve fon toplama modellerinin ötesine geçecek yapılar üzerine modelleme çalışmaları yapıldığını belirterek, sektörde yepyeni uygulamaların hayata geçeceğinin sinyalini vermişti. 18 yıl sonra katılım bankası olarak yapılandırılarak yeniden faaliyete geçen Türkiye Emlak Katılım Bankası; sukuk ihraç edecek, gayrimenkuller satın alacak, kamu gayrimenkullerini bünyesinde toplayacak ve bunların üzerinden enstrümanlar üreterek finansman sağlamaya çalışacak. Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın sektöre özgü çözümler üretebilecek bir yapıya dönüştürülmesi, sektörün büyümesi için gerekli bir adımdır.Özellikle yurt dışında örneği olan ipotek sistemleri ile menkul kıymetleştirme yapabilecek ve düşük gelir sahiplerine uzun vadeli düşük faizli kredi sağlayabilecek bir altyapının oluşturulması çok önemli. Ülkemizde finansal anlamda eksikliklerinin giderilmesiyle, çok daha başarılı ve katma değerli çalışmalar yapılacağı ortada. Gayrimenkul sektöründe, sermaye piyasaları ve finansman çeşitliliğine ağırlık verilmeli. Kısıtlı kaynakları verimli değerlendirmek için finansman enstrümanlarını artırmak , sistemi derinleştirmek gerektiğine inanıyoruz."