Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla emperyalist güçlerin bölgedeki hayal ve hedeflerini bozduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Alfatlı, Türkiye'nin son günlerde hem alanda hem masada başarı kazandığını söyledi.

Alfatlı, Barış Pınarı Harekatı sırasında gösterilen milli birlik ve beraberliğe dikkati çekerek, "Bu, siyaset üstü bir şey. Bunu siyasete, siyasi partiye indirgememek lazım. Burada iktidarıyla muhalefetiyle bu hataya düşmemek lazım. Türkiye emperyalist güçlerin bölgedeki hayal ve hedeflerini bozdu. Alanda kahraman Türk ordusu ve millet olarak ciddi bir başarı sağlandı." ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin, terör örgütü YPG/ PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i muhatap aldığına değinen Alfatlı, şöyle devam etti:

"Onlar 'Mazlum' diyor ama ben 'Zalim Kobani' olarak ifade etmek istiyorum. Çocuklarımızın, şehitlerimizin kanları onların elindedir. Emperyalist güçler bir caniyi, bir katili muhatap alıyorsa muhalefetin de dönüp de bu güçleri eleştirmesi lazım. Bu noktada birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım. Zalimlerin ve katillerin hamiliğini yapan siyonistler, Trump ve bazı Avrupa Birliği ülkelerini de bu konuda kınamak lazım."