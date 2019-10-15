"Türkiye emperyalist güçlerle mücadele ediyor"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin emperyalist güçlerle mücadele ettiğini ifade ederek, "Ondan sonra cahiller diyor ki 'Türkiye Kürtlerle 100 senedir savaşıyor' hayır. Türkiye 100 senedir Kürtlerle savaşmıyor. Türkiye tüm etnik çeşitliliğiyle aynı milletin ve bayrağın altında birlikte emperyalistlerle mücadele ediyor." dedi.

Metin Feyzioğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, Vali Süleymen Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut'u ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra STK temsilcileriyle Ağrı Gençlik Merkezi Şark Köşesi'nde bir araya gelen Feyzioğlu, Ağrı Valiliğince hayata geçirilen KODLARĞI Projesi'nin çok başarılı ve olumlu bir şey olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarının Suriye meselesinden ibaret olmadığını ifade ederek, şunları söyledi

"Bu mesele Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin bulmak üzere olduğu doğal gaz yataklarıyla bağlantılıdır. Bu mesele İsrail'in İran'a karşı güvenliğini sağlamak ve bu yolda da gerekirse Türkiye'yi parçalamakla ilgilidir. Burada iki temek kaygı vardır. Birincisi, ne pahasına olursa olsun milyonlarca insanın ölümü pahasına İsrail'in güvenliğini sağlamak. İkincisi de İsrail'e ve Batı'ya Kuzey Irak'tan çıkacak petrolü Doğu Akdeniz'e akıtacak imkanı sağlamak ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'de aslında Türkiye'ye ait olan sahaları Kıbrıs'ı da elimizden alarak Türkiye'den koparmak. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın da meseleye böyle damdan birden girmesi 'ondan sonra yanlış anlaşıldım' dedi ama Kıbrıs Barış Harekatı'nı kan dökmüş bir harekat olarak tanımlayıp kanı durduran bir harekat olduğunu görmezden gelmesi öyle sanıyorum ki Rumların eliyle Kıbrıs'ı ve Doğu Akdeniz'i ele geçirme planı yapan İsrail, İngiltere ve Yunanistan planına dilerim bilinçsiz bir destektir."

Uluslararası İnsan Hakları'nın raporuna göre, PKK terör örgütünün Suriye'de kendilerine biat etmeyen Kürtleri ya sürgün ettiğini ya da öldürdüğünü aktaran Feyzioğlu, PKK'nın nüfus arşivlerini ele geçirip arşivlerdeki nüfus kayıtlarını yakarak Türkmen ve Arap varlığını yok etmek istediklerini anlattı.

Feyzioğlu, Türkiye'nin emperyalist güçlerle mücadele ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ondan sonra cahiller diyor ki 'Türkiye Kürtlerle 100 senedir savaşıyor' hayır Türkiye 100 senedir Kürtlerle savaşmıyor. Türkiye tüm etnik çeşitliliğiyle aynı milletin ve bayrağın altında birlikte emperyalistlerle mücadele ediyor. Bir ırk sırf ırkı dolayısıyla öne geçiyorsa o zaman beni ilgilendirir. Bu insan hakkı ihlalidir. Türkiye'de bu yok. O zaman niye Türkiye'yi bölüyorsunuz. PKK Kürtlerin temsilcisi değil. PKK'ya Kürtlerin temsilcisi demek bir kere bu halkı küçümsemektir, aşağılamaktır. PKK gibi uyuşturucu kaçıran, insanları zehirleyen, bir eli yağda bir eli balda savaş lortları tarafından yönetilen bir faşist örgüt nasıl halkın temsilcisi olabilir. Bunu ben her yerde söylerim. Her yerde de söylemeye devam edeceğim ama bölgeye baktığımızda bölgedeki insanlarımızın Türkiye'den ayrılmak gibi bir niyeti hiçbir zaman yok. Bölgeyi karıştıranlar bölgenin dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenlikle daha ziyade batı illerinde veya büyük illerde yaşayıp Türkiye'nin kamu düzeninden yararlanarak paraya para demeyecek kadar zengin olanlar. Buradakilere diyorlar ki siz ayrılın ama servetlerini batıda yapıyorlar. Suriye meselesinde Türkiye haklıdır."

Feyzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın hiçbir ülkesi sadece yönetimdeki siyasi partiye oy verenlerin katkısıyla kalkınamaz. Milletin yüzde yüzünün katkısıyla kalkınabilir. Bunun için de milli meselelerde ortaklık gerekir. Benim siyasi partim yok. Olmasına gerekte yok. Benim ve sizin milli bir davanız var. Biz bu ülkede köprü olmaya karar verdik ve doğru yaptık. Aforoz edenler oldu mu oldu. Bağırlarına basanlar da çok oldu. Zihin karışıklığı sebebiyle bizden uzaklaşan tertemiz insanların da süreç içerisinde 'evet bunlar doğru yapıyor' diyeceğine inanıyorum."

Programa, Ağrı Baro Başkanı Salih Aydın, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ve STK temsilcileri katıldı.

Feyzioğlu, avukatlarla akşam yemeği yedikten sonra kentten ayrıldı.