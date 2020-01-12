Türkiye en çok hangi dünya liderine güveniyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye en çok hangi dünya liderine güveniyor? - Son Dakika Dünya

Türkiye en çok hangi dünya liderine güveniyor?

6 saat önce

Türkiye'de Putin'in "dünyada doğru işler yaptığına" güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken Trump için bu oran yüzde 11'de kaldı.

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Pew Araştırma Merkezi'nin dünya çapında yaptığı liderlere güven araştırmasına göre Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en az güvenilen ABD Devlet Başkanı Donald Trump.


Türkiye'de Putin'in "dünyada doğru işler yaptığına" güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken Trump için bu oran yüzde 11'de kaldı.

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Vladimir Putin, Donald Trump, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:23 
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