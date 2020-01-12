Türkiye en çok hangi dünya liderine güveniyor?

Pew Araştırma Merkezi'nin dünya çapında yaptığı liderlere güven araştırmasına göre Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en az güvenilen ABD Devlet Başkanı Donald Trump.



Türkiye'de Putin'in "dünyada doğru işler yaptığına" güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken Trump için bu oran yüzde 11'de kaldı.