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Türkiye en çok hangi dünya liderine güveniyor?
6 saat önce
Türkiye'de Putin'in "dünyada doğru işler yaptığına" güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken Trump için bu oran yüzde 11'de kaldı.
Pew Araştırma Merkezi'nin dünya çapında yaptığı liderlere güven araştırmasına göre Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en az güvenilen ABD Devlet Başkanı Donald Trump.
Türkiye'de Putin'in "dünyada doğru işler yaptığına" güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken Trump için bu oran yüzde 11'de kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:23
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