Son Dakika Haberleri: Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı
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Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

54 dakika önce

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 ihracat döneminde en fazla fındığı Almanya'ya sattı.

Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı, System.String[]

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 ihracat döneminde en fazla fındığı Almanya'ya sattı.

Türkiye, Almanya, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:25 
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