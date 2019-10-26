Türkiye, en fazla havayolu ile seyahat eden yolcular sıralamasında dünyada ilk 10'a girecek

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, "Türkiye'nin en geç 10 yıl içerisinde Dünya sıralamasında en fazla havayolu ile seyahat eden yolcular sıralamasında ilk 10'a gireceğini düşünüyorum? dedi.

Uluslararası havalimanı işletmecisi Fraport, Türkiye pazarındaki 20'nci yılını İstanbul'da düzenlediği bir etkinlik ile kutladı. Etkinlikte İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, turizm ve havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Ersel Göral, "Türkiye'de sivil havacılığın gelişmesinden bahsetmeden önce globalde havacılık nasıl gelişiyor, nasıl gelişti, bize bundan sonraki dönemde neler bekliyor. Biraz da bunlara bakmamız lazım. Uluslararası Hava Taşımaşıcılığı Birliği (IATA) verilerine göre geçtiğimiz sene dünyada 4 milyar 200 milyon insan havayolu ile seyahat etti. Bu sayının 2019 yılında yüzde 5'lik bir artış ve devam eden 20 yılda yüzde 100 artış ile yaklaşık 8 milyar kişiye ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin büyük oranla doğu eksenli hareket edeceği öngörülüyor. Havayolu ile seyahat eden yolcuların yüzde 36'sı Asya-Pasifik bölgesinde, yüzde 30'u Kuzey ve Latin Amerika'dan, yaklaşık yüzde 26'sı Avrupa'dan ve yüzde 5'i orta doğudan seyahat ediyor. Yüzde 36'lık Asya-Pasifik oranının ise toplam yolcuya oranı önümüzde ki 5 yıl içerisinde yüzde 50'nin üzerine çıkması bekleniyor. Yani havacılıkta ki büyüme doğu eksenli olacak. Genel de Asya-Pasifik bölgelerindeki ülkelerin özellikle büyük nüfuslu ülkelerin bu gelişmeye katkısı daha fazla olacak. Endonezya, Çin, Hindistan ve Tayland önümüzde ki 20 yıl içerisinde havayolu ile en fazla seyahat eden ilk 10 ülke arasında yer alacaklar. Peki Türkiye bunun neresinde. Türkiye bugün itibariyle 16'ıncı sırada. Ancak önümüzde ki 20 yıl içerisinde dokuzuncu sıraya gelecekmiş gibi görünse de bizim çift haneli trafik büyümesine ki beklentilerimize paralel biz bu hedefi 5-10 içerisinde gerçekleşeceğini ve Türkiye'nin en geç 10 yıl içerisinde Dünya sıralamasında en fazla havayolu ile seyahat eden yolcular sıralamasında ilk 10'a gireceğini düşünüyorum.

'41 MİLYON OLAN YOLCU KAPASİTEMİZ 65 MİLYONA ÇIKACAK'

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral,?Sabiha Gökçen Havalimanı kısaca İstanbul'un ikinci büyük havalimanıdır. Geçen sene 34 milyon yolcu hizmet verdik. Bu sene 36 milyon yolcu hedefliyoruz. Bu büyüme devam edecek. Bu büyümeye cevap verebilmek için yatırımlarımızı layıkıyla doğru planlayarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. İkinci pist inşaatımızı devam ediyor. Önümüzde ki yılın ikinci yarısı bitecek. Buna paralel ikinci terminal binamızın inşaatını önümüzde ki yılın ilk çeyreğinde başlayacağız. Bir buçuk yıl içerisinde tamamlayacağız. Yaklaşık 220 bin metrekare terminal binası yüz bin metrekare otopark inşa edeceğiz. Yaklaşık 400 bin metrekare gibi bir kapalı alan olacak. Şuan 41 milyon olan yolcu kapasitemizi 65 milyona çıkaracağız? dedi.