Türkiye en fazla ziyaretçi ağırlayan 6. ülke - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye en fazla ziyaretçi ağırlayan 6. ülke - Son Dakika

Türkiye en fazla ziyaretçi ağırlayan 6. ülke

6 saat önce

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre Türkiye, 2019 yılında ağırladığı 52,5 milyon ziyaretçiyle dünyada altıncı sırada yer aldı.

Türkiye en fazla ziyaretçi ağırlayan 6. ülke, System.String[]

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre Türkiye, 2019 yılında ağırladığı 52,5 milyon ziyaretçiyle dünyada altıncı sırada yer aldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinden (AKTOB) yapılan açıklamaya göre, Dünya Turizm Örgütü'ne göre 2019 yılında en çok turist ağırlayan ülkeler belli oldu.

Buna göre, geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türkiye, gelen ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla, 52,5 milyon turist ağırladı.

Bu rakamla dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri sıralamasında Türkiye, 6. sırada yer aldı.

Aynı listede 90 milyondan fazla ziyaretçiyle Fransa ilk sırada bulunuyor. Fransa'yı 83,8 milyon ziyaretçiyle İspanya takip etti. ABD, 78,7 milyon ziyaretçi ile üçüncü, Çin 67,5 milyon ziyaretçi ile dördüncü, İtalya 64,6 milyon ziyaretçi ile 5. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Tayland, Almanya ve İngiltere de ilk 10 arasında bulunan ülkeler oldu.

Dünya Turizm Örgütün verilerinde artış oranına göre ise Türkiye yüzde 14 ile 14'üncü sırada yer aldı. Ziyaretçi sayısını en çok artıran ülkeler sıralamasında Mynmar yüzde 40,2, Porto Riko yüzde 31,2, İran yüzde 27,9, Özbekistan yüzde 27,3, Karadağ yüzde 21,4, Mısır yüzde 21,1 olarak yer aldı.

Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan en hızlı büyüyen ilk 20 turistik güzergah listesine girdi.

Geçen yıl en çok ziyaretçi kaybeden ülkeler sıralamasında ise ilk sırada Hong Kong bulunuyor.

"Türkiye bir turizm ülkesi"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu verilere göre Türk turizminin önemli bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Türkiye'de turizmin güçlü bir sektör olduğuna işaret eden Yağcı, "Gerek Türkiye gerekse Antalya turizmde kendini kanıtladı, Türkiye bir turizm ülkesi. 2020 yılı için de yeni dönem stratejilerine yoğunlaştık, bunları da geliştirebildiğimiz takdirde turizmden daha fazla pay almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dünya Turizm Örgütü, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı araçlar sevk ediliyor
Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 18:23:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye en fazla ziyaretçi ağırlayan 6. ülke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]