Türkiye en geniş hızlı tren hattına sahip 9. ülke; yapımı süren hatlar bittiğinde Almanya'yı geçecek

Uluslararası Demiryolları Birliği'nin (UIC) verilerine göre Türkiye'de faaliyette olan 594 km hızlı tren hattı bulunuyor. Türkiye, dünyada halen en geniş hızlı tren ağı sıralamasında 9. sırada. Yapımı devam eden hatlar ise 1153 km. Bu hatlar tamamlandığında 1747 km hızlı tren hattına sahip olacak ve dünyada 5. sıraya yükselecek. Bu sıralamaya diğer ülkelerin yapımı devam eden hatları da dahil.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "George hızlı trene biniyorsa benim Ahmedim, Mehmedim, Ayşem, Fatmam da bu hızlı trene binecektir." diyerek Türkiye'de devam eden hızlı tren hatlarının yakın zamanda tamamlanacağına işaret etmişti.