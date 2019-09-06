Son Dakika Haberleri: Türkiye en geniş hızlı tren hattına sahip 9. ülke; yapımı süren hatlar bittiğinde Almanya'yı geçecek
Son Dakika Dünya Haber

Türkiye en geniş hızlı tren hattına sahip 9. ülke; yapımı süren hatlar bittiğinde Almanya'yı geçecek

2 dakika önce

Uluslararası Demiryolları Birliği’nin (UIC) verilerine göre Türkiye’de faaliyette olan 594 km hızlı tren hattı ile dünyada 9. Sırada. Yapımı devam hatlar tamamlandığında 1747 km hızlı tren hattı ile dünyada 5. sıraya yükselecek.

Türkiye en geniş hızlı tren hattına sahip 9. ülke; yapımı süren hatlar bittiğinde Almanya'yı geçecek, System.String[]

Uluslararası Demiryolları Birliği'nin (UIC) verilerine göre Türkiye'de faaliyette olan 594 km hızlı tren hattı bulunuyor. Türkiye, dünyada halen en geniş hızlı tren ağı sıralamasında 9. sırada. Yapımı devam eden hatlar ise 1153 km. Bu hatlar tamamlandığında 1747 km hızlı tren hattına sahip olacak ve dünyada 5. sıraya yükselecek. Bu sıralamaya diğer ülkelerin yapımı devam eden hatları da dahil.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "George hızlı trene biniyorsa benim Ahmedim, Mehmedim, Ayşem, Fatmam da bu hızlı trene binecektir." diyerek Türkiye'de devam eden hızlı tren hatlarının yakın zamanda tamamlanacağına işaret etmişti.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toplumsal konuları şarkı yapan Ezhel'in klibi trend listesinden kaldırıldı
HDP önündeki eylem: Kürt oğlu Kürt'üm, HDP'nin kapatılması için ne yapılacaksa hazırım Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:11:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye en geniş hızlı tren hattına sahip 9. ülke; yapımı süren hatlar bittiğinde Almanya'yı geçecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]