Türkiye en iyi otelini arıyor: Gloria Hotels 7 kategoride aday gösterildi

Akdeniz'in sıcak iklimi, sınırsız yeşil alanları ve ultra lüks konsepti ile Türkiye'nin büyük otel gruplarından Gloria Hotels& Resorts; turizm sektöründe en iyilerin yarıştığı QM Awards ödüllerinde 7 farklı kategoride aday gösterildi.

Gloria Hotels & Resorts; bünyesinde bulunan Gloria Golf Resort, GloriaSerenity Resort, Gloria Verde Resort ve Gloria Sports Arena ile çok geniş bir alanda yüksek kalite anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyor. Konaklama, eğlence, etkinlik, spor, dinlenme gibi her alanda yüksek kalite ve maksimum müşteri memnuniyetini amaçlıyor. Konforlu bir konaklamada her türlü gereksinim için tüm ihtiyaçların bulunduğu oda ve villa tipleri, tatil keyfini kaliteli bir şekilde karşılayan etkinlik ve organizasyonları, 50'den fazla branşa yönelik açık ve kapalı spor alanları, masaj - spa gibi dinlendirici dokunuşları ve çocuk misafirler için ileri düzeyde düşünülmüş oyun alanları ile sektörüne öncü olmaya devam ediyor.

Üç farklı resort ve spor oteli Gloria Sports Arena ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın geniş kapsamlı ve büyük otel gruplarından biri olan Gloria Hotels & Resort; faaliyetleri ve başarıları ile sektöründeki yarışmalara aday gösteriliyor. Son olarak bu yıl 11.si düzenlenen turizm endüstrisindeki kalitenin zirvesi niteliğinde olan QM Awards'da 7 farklı kategoride en iyilere aday oldu. Kalite vurgusu ve yönetimi ile ilham veren markaların, kurumların ve bireylerin çalışmalarını takdir etmek amacıyla düzenlenen yarışma için oylama 15 Ocak'ta başlıyor. Turizm sektörünün en kapsamlı ödül töreninde Gloria Hotels& Resorts; www.gmdergi.com, www.qmawards.com sitesinden oyları ve değerli desteklerinizi bekliyor.

Gloria Hotels & Resort'ün Aday Olduğu Kategoriler

1. Gloria Hotels & Resorts/ Türkiye'nin En İyi Zincir Luxury Otel Markası

2. Gloria Golf Resort Belek - Antalya/ Türkiye'nin En İyi Mice Luxury Oteli

3. Gloria Serenity Resort – Antalya/ Türkiye'nin En İyi Spa & Wellnes Resort Oteli

4. Gloria Golf Resort Belek – Antalya/ Türkiye'nin En iyi Golf Oteli

5. Gloria Serenity Resort – Antalya/ Türkiye'nin En iyi Golf Oteli

6. Gloria Serenity Resort – Antalya/ Türkiye'nin En İyi Akdeniz Luxury Aile Oteli

7. Gloria Serenity Resort – Antalya/ Türkiye'nin En İyi Four Seasons Open Resort Oteli