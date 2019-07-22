Türkiye-Endonezya arasında "Halk Sağlığı Sigortası" anlaşması
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya Cumhuriyeti Sosyal İşler Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:33 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Endonezya Cumhuriyeti Sosyal İşler Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ile görüştü. İki bakan daha sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu
ve Endonezya Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik İdaresi arasında Halk Sağlığı Sigortası Hususunda İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın imza törenine katıldı.
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