Son Dakika Haberleri: Türkiye-Endonezya arasında "Halk Sağlığı Sigortası" anlaşması
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Türkiye-Endonezya arasında "Halk Sağlığı Sigortası" anlaşması

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya Cumhuriyeti Sosyal İşler Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ile görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya Cumhuriyeti Sosyal İşler Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ile görüştü. İki bakan daha sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Endonezya Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik İdaresi arasında Halk Sağlığı Sigortası Hususunda İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın imza törenine katıldı.
Türkiye-Endonezya arasında Halk Sağlığı Sigortası anlaşması
Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:33 Kaynak: AA
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