Son Dakika Haberleri: Türkiye-Endonezya arasında "Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması" anlaşması
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Türkiye-Endonezya arasında "Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması" anlaşması

9 dakika önce

Resmi bir ziyaret kapsamında Endonezya'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulusal Çocuk Günü Kutlamaları Ana Etkinliği ve Çocuk Dostu Şehir Ödüllerinin Takdimi ile Türkiye ve Endonezya arasındaki "Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Hususunda...

Resmi bir ziyaret kapsamında Endonezya'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulusal Çocuk Günü Kutlamaları Ana Etkinliği ve Çocuk Dostu Şehir Ödüllerinin Takdimi ile Türkiye ve Endonezya arasındaki "Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Hususunda İş Birliği Mutabakat Zaptının İmza Töreni"ne katıldı.
Türkiye-Endonezya arasında Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması anlaşması
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:52 Kaynak: AA
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