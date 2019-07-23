Türkiye-Endonezya arasında "Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması" anlaşması

Resmi bir ziyaret kapsamında Endonezya'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulusal Çocuk Günü Kutlamaları Ana Etkinliği ve Çocuk Dostu Şehir Ödüllerinin Takdimi ile Türkiye ve Endonezya arasındaki "Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Hususunda İş Birliği Mutabakat Zaptının İmza Töreni"ne katıldı.