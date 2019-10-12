Son Dakika Haberleri: Türkiye, Endülüs'te "İslam Kültürü Günleri"nde
Son Dakika Güncel Türkiye, Endülüs'te 'İslam Kültürü Günleri'nde

Türkiye, Endülüs'te "İslam Kültürü Günleri"nde

49 dakika önce

İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Yönetimi'nin Huelva kentinde düzenlenen "İslam Kültürü Günleri"nin konuk ülkesi Türkiye oldu.

Türkiye, Endülüs'te

İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Yönetimi'nin Huelva kentinde düzenlenen "İslam Kültürü Günleri"nin konuk ülkesi Türkiye oldu.

11-13 Ekim'de düzenlenen 20. İslam Kültürü Günleri'nde Türkiye'yi Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsil etti. Etkinlik dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşan Madrid YEE Müdürü Ersin Adıgüzel, "Endülüs'ün İslam hakimiyeti altında geçen sekiz yüzyıl boyunca üç semavi din mensuplarının birlikte barış ve huzur içinde yaşadığını" vurguladı.

Adıgüzel, "Endülüs'te İslam hakimiyeti dönemindeki bu birliktelik toplum için farklılık değil zenginlik oluşturmuştur. Bugün de Huelva'da düzenlenen İslam Kültürü Günleri'nin bu anlayışın devamı olarak toplumun her kesiminin huzuru için son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Diğer yandan, etkinlik kapsamında Huelva'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve YEE iş birliğiyle geleneksel ebru, hat ve modern kaligrafi sanatının seçkin örnekleri sergilendi.

Türk sanatına ilgili gösteren İspanyollar, düzenlenen atölye çalışmalarına da katıldı.

İspanya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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