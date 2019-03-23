Son Dakika Haberleri: Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası

Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası

6 dakika önce

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından "Vefa Sezonu" adıyla düzenlenen 2019 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Urla'da başladı.

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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından "Vefa Sezonu" adıyla düzenlenen 2019 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Urla'da başladı.

Şampiyonanın ilk ayak yarışı olan Urla'daki organizasyonun "magazin startı", 130 sporcunun katılımıyla ilçe meydanında verildi.

Federasyon Başkanı Bekir Yunus Uçar, Urla'nın en iyi yarış parkurları arasında yer aldığını belirterek, sezonun ilk yarışının heyecanlı anlara sahne olmasını beklediklerini ifade etti.

Bu sezon her yarışta motosiklete gönül vermiş sporcuları anacaklarını dile getiren Uçar, bugün merhum Urlalı motosikletçiler Burak Özel ve Özgürcan Gözmen'i andıklarını ifade etti.

Uçar, Kaymakam Önder Can ve İlçe Belediye Başkanı Sibel Uyar ile yarışın startını verdi.

Yağcılar Mahallesi'ndeki Titus & Feronia Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışta bugün sıralama turları yapılacak, organizasyon yarın sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:45 Kaynak: AA

Spor
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