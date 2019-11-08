Son Dakika Haberleri: Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Antalya'da yapılacak
Son Dakika Spor Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Antalya'da yapılacak

7 saat önce

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Antalya'da yapılacak, System.String[]

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer Enduro Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenecek yarışlar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı kapsamında organize edilecek.

Türkiye'nin en iyi endurocularını bir araya getirecek şampiyona, Kemer Enduro Parkuru'nda gerçekleştirilecek.

Serbest ve sıralama antrenmanları yarın ekstrem parkurunda yapılacak. Kuzdere Enduro Parkuru, 10 Kasım Pazar günü hem motosiklet, hem de ATV'lerin katılacağı zorlu bir mücadeleye sahne olacak.

Bu arada, yarışın magazin startı da 10 Kasım Pazar günü, saat 13.00'te Kemer Saat Kulesi önünden verilecek.

10 Kasım, Antalya, Türkiye, Kemer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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