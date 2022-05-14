Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ilk ayağı başladı - Son Dakika
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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ilk ayağı başladı

14.05.2022 14:23

2022 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı İzmir'in Bergama ilçesinde başladı.

2022 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı İzmir'in Bergama ilçesinde başladı.

Bergama Belediyesinin ev sahipliğindeki şampiyonanın startı Cumhuriyet Meydanı'nda verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sorumlusu Fatih Geren, yaptığı açıklamada, sporseverlere iyi bir yarış izleteceklerini belirterek, "91 motosiklet, 16 ATV ve 5 kadın yarışçıyla sezona çok iyi bir başlangıç yapıyoruz. Bergama her zaman bizim sporcularımızla beraber sezona başladığımız yer oldu. Bu sene Enduro ve ATV sınıfıyla sezon startını Bergama'dan veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Geren, yarışmacıları doğaya karşı zorlu ve iyi bir mücadelenin beklediğini, bu yarışı Bergama'da yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Geçen yıl düzenlenen Türkiye Kadınlar Enduro Şampiyonası'nda birinci olan Sarıyer Motosiklet Kulübü sporcusu 17 yaşındaki İrem Ertüzün ise bu sene kadın sporcu sayısının daha fazla olduğunu belirterek, "İlk kez Bergama'ya geldim. Sağlıklı, sakatlanmadan güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyorum." dedi.

Yarın tamamlanacak organizasyonda bugün Kozak Yaylası Ekstrem Test Parkuru'ndaki antrenman ve sıralama turları mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ilk ayağı başladı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ilk ayağı başladı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ilk ayağı başladı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ilk ayağı başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ilk ayağı başladı - Son Dakika


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