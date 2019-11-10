Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları sona erdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından, Kemer Belediyesi ile Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Teşkilat Başkanlığı destekleriyle düzenlenen yarışlar, büyük çekişmeye sahne oldu.

Yarışlara katılan 43 motosiklet, 13 ATV sporcusu zorlu parkurda dereceye girebilmek için kimi zaman kayaların, tahta kütüklerin, lastiklerin üzerinden geçti, kimi zaman da çamurlu zeminler ve kum tepeleriyle mücadele etti.

Yarışlar sonunda, Enduro GP genel klasmanda Bayram Uysal, 58 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinci, 1 saat 23 saniye derecesiyle Emre Coşar ikinci, 1 saat 3 dakikalık derecesiyle de Gökhan Kart üçüncülüğü elde etti.

ATV GP genel klasmanda ise Sona Singh birinci, Burak Kaya ikinci, Ahmet Özgül ise üçüncü oldu.

Yarışmanın E1 kategorisinde Gökhan Kart, E2 kategorisinde Murat Kökcü, E3 kategorisinde Bayram Uysal, EB kategorisinde Şaban Özdemir, EC kategorisinde İbrahim Taş, EG kategorisinde Muhammet Çetin, EV kategorisinde Nazmi Malkoç, S1 kategorisinde Hüseyin Can Şimşek, S2 kategorisinde de Sona Singh birinciliği elde etti.

Yarışlar sonrası düzenlenen ödül töreninde konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Yarışlara belediye olarak her türlü desteği verdik. Bundan sonraki etkinliklere de destek olmaya hazırız. Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum." dedi.

KEMK Başkanı Semih Özdemir ise yarışların büyük mücadelelere sahne olduğunu belirterek, "Spor turizminde Kemer her zaman ilk sıralarda geliyor. Turizme bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu.

Daha sonra dereceye giren sporculara kupaları verildi.