Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, hafta sonu Kocaeli'de koşulacak

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28-29 Ağustos tarihlerinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, Kartepe Enduro Parkuru'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek.

Organizasyon, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 12.30'da magazin startı ile başlayacak. Şampiyonada aynı gün ekstrem test etabında saat 14.00-16.15 arası sıralama yarışları yapılacak.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Kocaeli yarışı, 29 Ağustos Pazar günü saat 11.00'da start alacak. Seyirci etabından sonra, zorlu bir parkurda yarış devam edecek.

Kartepe'de oluşturulan 28,93 kilometre uzunluğa sahip parkurdaki yarış, ATV sınıfında 4 tur, E1, E2, E3, EG, EB sınıflarında 3 tur, EC ile EV sınıflarında 2 tur ve kadınlar sınıfında da 1 tur üzerinden gerçekleştirilecek.