Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın kapanış yarışı İzmir'de yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın kapanış yarışı İzmir'de yapılacak - Son Dakika Spor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın kapanış yarışı İzmir'de yapılacak

6 saat önce

İZMİR / DHATürkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezon, İzmir'de 14-15 Aralık tarihlerinde "Yeşili Sev, Doğayı Koru" sloganıyla yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın kapanış yarışı İzmir'de yapılacak, System.String[]

İZMİR/ DHA

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezon, İzmir'de 14-15 Aralık tarihlerinde "Yeşili Sev, Doğayı Koru" sloganıyla yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

Titus Feronia Tesisleri'nin ekstrem parkurunda düzenlenecek yarışta sporcular, 14 Aralık Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için start alacak. 15 Aralık Pazar günü Ekstrem Test ve Enduro Testten oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek sporcular, ara etaplarla birlikte yarışları tamamlamaya çalışacaklar. Enduro tutkunları gün boyunca; E1, E2, E3, EGenç, EB, EC, EVeteran sınıflarında, ATV klasmanında ise S1, S2 ve S3 sınıflarında ödül kürsüsüne çıkmaya çalışacak.

MAGAZİN STARTI URLA MEYDANIN'DAN VERİLECEK

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son startı 14 Aralık Cumartesi günü Urla Meydanı'nda verilecek. Yarışa katılacak sporcular Urla Belediyesi konferans salonunda yapılacak brifingin ardından saat 13: 00'de start alacaklar.


Türkiye, Aralık, İzmir, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım
Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı

Son Dakika Haberleri
19:35 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı - Spor
19:32 Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Spor
19:30 Roma'nın hocası Fonseca açıkladı! Cengiz Ünder... - Spor
19:30 Ali Koç son taksidi İstanbul'da aldı! Al Ahli... - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
17:44 Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! - Spor
17:22 Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın kapanış yarışı İzmir'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]