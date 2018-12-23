Son Dakika Haberleri: Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası Urla Etabıyla Sona Erdi

Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonası Urla Etabıyla Sona Erdi

3 saat önce

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, İzmir'de yapıldı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, İzmir'de yapıldı.

Urla ilçesinde gerçekleştirilen organizasyona, 100 sporcu katıldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

Enduro E1: 1. İbrahim Ercansungur, 2. Rafet Karakuş, 3. Yunus Musmul

Enduro E2: 1. Cemil Yurt, 2. Murat Kökçü, 3. Eren Mert Kocaman

Enduro E3: 1. Bayram Uysal, 2. Burak Özdemir, 3. Ahmet Tevfik Yılmaz

Enduro EC: 1. Kemal Deveci, 2. Erdem Toraydın, 3. Şaban Özdemir

Enduro EG: 1. Emre Coşar, 2. Fevzi Burak Akbulut, 3. Mehmet Sadıç

Enduro EV: 1. Mehmet Engin Uysal, 2. Ali Baydaş, 3. Erdem Gülüş

Enduro EB: 1. Gökhan Kart, 2. Çağrı Aslan, 3. Sinan Ordu

Enduro GP: 1. Bayram Uysal, 2. Gökhan Kart, 3. Emre Coşar
ATV S1: 1. Haktan Özkul, 2. Zeki Emin Demir

ATV S2: 1. Eren Kaynak, 2. Abdurrahman Tibet Mutlubaş

ATV S3: 1. Mehmet Aktaş, 2. Ahmet Özgül

ATV GP: 1. Mehmet Aktaş, 2. Eren Kaynak, 3. Haktan Özkul

Dereceye giren sporculara kupaları törenle takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:19 Kaynak: AA

İzmir, Urla, Türkiye, Spor
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