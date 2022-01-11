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Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi - Son Dakika

Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi

11.01.2022 20:18
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, kaldığı yurtta yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı yaşama sevincinin kalmadığından bahsettiği bir video çekerek intihar etti. Bu intihar sonrası gözlerin çevrildiği yurtlarla ilgili çok konuşulacak bir anket yayınlandı. Ankette seçmenlerin yüzde 80'i "Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmelerini doğru bulmuyorum" ifadeleri kullanıldı.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi. Türkiye bu intiharı konuşurken MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021 araştırmasından seçmenlere yurtlarıyla ilgili görüşlerinin sorulduğu 3 anketin sonuçlarını paylaştı.

DEVLET YURTLARI YETERLİ DEĞİL

Yapılan çalışmada, seçmenlere devlet yurtlarının yeterli olup olmadığı soruldu. Sencar'ın açıkladığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 63'ü devletin üniversite öğrencileri için yeterli sayıda yurt açmadığını düşünüyor. Yüzde 27'lik bir kesim ise açılan devlet yurtlarını yeterli buluyor.

Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak 'yurt' anketi

SEÇMENİN YÜZDE 80'DEN FAZLASI CEMAAT VE TARİKAT YURTLARINA KARŞI

"Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmelerini doğru buluyor musunuz?" sorusunun sorulduğu ankette seçmenin yüzde 80'den fazlası, cemaat ve tarikatların öğrenci yurtlarını işletmelerini doğru bulmadığını söyledi.

AK PARTİ VE MHP'LİLER DE DOĞRU BULMUYOR

Ankete katılan AK Parti seçmeninin sadece yüzde 20,3'ünün "Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmelerini doğru buluyorum" demesi dikkat çekti. AK Partililerin yüzde 70,7'si "Doğru bulmuyorum" dedi. MHP'de ise sadece yüzde 5,6'lık kesim "Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmelerini doğru buluyorum" derken yüzde 89,4'lük büyük çoğunluk doğru bulmadığını söyledi.

Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak 'yurt' anketi

"VERMEK İSTEMEM AMA ÇARESİZSEM VERİRİM"

Seçmenin 82,1'i çocuğunu cemaat veya tarikat öğrenci yurtlarına "Asla vermem" diyorken yüzde 7'si "Evet vermek isterim" yanıtını verdi. Fakat "Vermek istemem ama çaresizsem veririm" cevabını veren yüzde 7'lik bir kesim bulunduğu görüldü.

Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak 'yurt' anketi
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Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enes Kara, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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