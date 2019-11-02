Türkiye engelli hizmetlerinde iddialı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım, Türkiye'nin engellilikle ilgili yasa çıkardıktan sonra özellikle 15 yılda çağ atladığını belirterek, "Adeta adanmış hayatlara bir nefes olarak ortaya çıkardığımız gündüzlü bakım hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Yıldırım, 26-29 Ekim'de düzenlenen 3. Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivaline katılmak için geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde AA muhabirine, festivalin bir bayram havasında gerçekleştirildiğini söyledi.



Festivalde ailelerin, çocukların yarıştığını, ülkelerin otizmle ilgili deneyimlerini paylaştığını aktaran Yıldırım, Bakanlık olarak kendilerinin de otizmle ilgili neler yaptıklarını ve amaçlarını velilere aktardıklarını bildirdi.

Festivalde engellilerin ve otizmli ailelerin gündüzlü bakım hizmetlerden nasıl faydalanacağına yönelik bilgilendirme yaptıklarını anlatan Yıldırım, hizmet alan ve verenlerin bir araya geldiği festivali daha kapsamlı hale getirmek istediklerini dile getirdi.

"Adeta anne babaya nefes aldırıyoruz"

Yıldırım, otizmli çocukların müzikten hoşlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Daha çok müziğin olduğu, daha çok katılımın sağlandığı bir festivale doğru gidiyoruz. Son yıllarda engelli konusunda çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. Otizme yönelik merkezler açmaya başladık. Yasamızı çıkardıktan sonra özellikle son 15 yılda engellilik alanında ülkemiz çağ atladı, adeta adanmış hayatlara bir nefes olarak ortaya çıkardığımız gündüzlü bakım hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Gündüzlü bakım hizmetlerimizin sayısını 52'ye kadar çıkardık ama yıl sonunda bu sayıyı tüm illerimizde tamamlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ilçelere kadar yaygınlaştırıp tüm engellilerimizin gündüzlü bakım hizmetlerden faydalanması için çaba sarf ediyoruz. Otizmli ailelerimizin çocuklarını evlerinden alıp kuruluşlarımızda, akşama kadar sanat, spor ve kültürel etkinliklerle bir araya getiriyoruz. Bu sürede aile isterse geliyor, isterse kendi özel işlerini yapabiliyor. Sinemaya, tiyatroya, düğüne gidebilir. Adeta anne babaya nefes aldırıyoruz."

"Aileler artık daha bilinçliler"

Otizmde olduğu gibi diğer engelli gruplarda da erken tanımlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, bunun yapılması halinde engelli oranının düşük kalacağını ifade etti.

Özel eğitime önem verilmesiyle çocukların daha hızlı düzelme süreci içerisinde olacağına değinen Yıldırım, "Web sayfamızı özellikle otizmli aileler takip etsin istiyoruz. Otizm bültenini yayımladık. Ayrıca engelli rehberini web sayfamızda yayımladık. Engelli rehberiyle engellilerimizin sanatsal, sosyal, kültürel ve kamudaki haklarının neler oluğuna dair bilgiler verdik. Ayrıca aileler artık daha bilinçliler. Gerek sivil toplum kuruluşları ve gerek da kamu kurumları çalışmalarını hızlı şekilde sürdürüyor." diye konuştu.

Artık ailelerin hizmetlerden ve özel eğitimden nasıl faydalanacağını bildiğini aktaran Yıldırım, özel ailelerin artık daha iyi hizmet aldığını, bunun da çocuğun hem akademik hem de sosyal başarılarını etkilediğini söyledi.

Yıldırım, verilen hizmetlerle çocukların aile içindeki düzenleri ve uyumlarının da daha üst düzeye çıkmaya başladığını kaydetti.