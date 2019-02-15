Son Dakika Haberleri: Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi

Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi

1 saat önce

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Hatay'da Engelliler Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi, System.String[]
Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Hatay'da Engelliler Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Habibi Neccar sosyal tesislerinde gerçekleştirilen görüşmede İçli, Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi'ni anlattı. Türkiye'de engellilerin dağınık biçimde olduğunu ve 2 bine yakın engelli derneği bulunduğunu söyleyen İçli, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bulunan 2 bine yakın engelli derneklerinin tamamı ayrı kulvarlarda yürüyor ve birbirleriyle temasları yok. Bu dernekler engellilerin ortak gücünü oluşturamıyor. Kamuoyunda ve siyaset kurumu üzerinde gerekli etkiyi yapamıyor. O yüzden biz engellilerin deneyimlerini, güçlerini, olanaklarını ve akıllarını birleştirip ortak hedeflere yöneltmek istedik. Türkiye çapında her ilde il engelli meclisleri kurulmasını ve bu meclislerin seçtiği temsilcilerle birlikte Türkiye Engelliler Meclisinin oluşturulmasını istedik."

Türkiye genelinde 34 ilde engelli meclislerinin kurulduğunu belirten İçli, Hatay'ın ilk kurulan meclislerden biri olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:46 Kaynak: AA

Turhan İçli, Hatay, Türkiye, Güncel
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