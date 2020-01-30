Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi - Son Dakika

Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi

6 saat önce

Afyonkarahisar'daki engellilere Türkiye Engelliler Meclisine Doğru projesi kapsamında "Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme" eğitimleri verildi.

Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi, System.String[]

Afyonkarahisar'daki engellilere Türkiye Engelliler Meclisine Doğru projesi kapsamında "Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme" eğitimleri verildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi toplantı salonundaki eğitimlere, il genelinde faaliyet gösteren engelli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Verilen eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Türkiye Engelliler Meclisi Afyonkarahisar Temsilcisi Hakan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitime ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Düzenlenen eğitimler, şehrimizde faaliyet gösteren bütün engelli sivil toplum kuruluşu üyeleri için çok faydalı oldu. Katılımcılarımız engelli hakları konusunda bilmediklerini öğrendiler. Eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti
Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:58:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]