Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki engellilere Türkiye Engelliler Meclisine Doğru projesi kapsamında "Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme" eğitimleri verildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi toplantı salonundaki eğitimlere, il genelinde faaliyet gösteren engelli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Verilen eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Türkiye Engelliler Meclisi Afyonkarahisar Temsilcisi Hakan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitime ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Düzenlenen eğitimler, şehrimizde faaliyet gösteren bütün engelli sivil toplum kuruluşu üyeleri için çok faydalı oldu. Katılımcılarımız engelli hakları konusunda bilmediklerini öğrendiler. Eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.