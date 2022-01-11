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Türkiye, engellilerle ilgili patentlerde iki katlık artış kaydetti - Son Dakika

Türkiye, engellilerle ilgili patentlerde iki katlık artış kaydetti

11.01.2022 15:54
Türkiye, engellilerle ilgili patentlerde iki katlık artış kaydetti

Patent alanında yükselen bir ivme yakalayan Türkiye, bu performansını engellilere yönelik patent işlemlerinde de gösterdi.

Patent alanında yükselen bir ivme yakalayan Türkiye, bu performansını engellilere yönelik patent işlemlerinde de gösterdi. Ülkemizde, 2020'de engellilerle ilgili yayınlanan patent sayısı 50'iken bu rakam 2021'de 110'a yükseldi.

Dünyada ve Türkiye'de engelli bireylere yönelik hassasiyetlerin artması patent başvurularında da kendisini göstermeye başlıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verilerine göre, engellilerle ilgili Türkiye'de toplam 723 patent başvurusu gerçekleştirildi. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 2020'de engellilerle ilgili yayınlanan patent sayısının 50 adet olduğuna dikkat çekerek, "Bu rakam 2021'de iki kattan fazla artış göstererek 110'u bulmuş durumda. Diğer taraftan engelli bireylerimize yönelik 2019'da 82 patent yayınlanmış. Toplumsal farkındalığın daha fazla artmasına bağlı olarak bu rakamlarında kısa ve orta vadede yukarı yönlü ilerleyecek" ifadelerini kullandı. Patent başvurularında görme engellilere yönelik buluşların öne çıktığına vurgu yapan Akbulut, "2019'da görme engellilerle ilgili 27 adet, 2020'de 22 adet ve son olarak 2021'de görme engelli bireylerimizle ilgili 48 adet patent yayımlanmış durumda" dedi.

EN FAZLA PATENT BAŞVURUSU SANDALYE VE ÇEŞİTLİ UZUVLARLA İLGİLİ

Dünyada engelli bireylerle ilgili patent başvurularının 14 bin 787'den fazla olduğunu ve her 3 başvurundan birisinin görme engelli bireylere ilişkin olduğunun altını çizen Akbulut, "Bu alanda en çok patent başvurusu yapan ülkeler sırası ile Güney Kore, Amerika, Çin ve Japonya'dır. Başvurusu yapılan buluşların ise en çok tekerlekli sandalyeler ve çeşitli uzuv kayıpları için icat edilen protezlerle ilgili olduğu görülüyor" şeklinde konuştu. Engellilerin bilgisayar, telefon, tablet ve yazılımlarla desteklenmesini amaçlayan geliştirmelerin en fazla patent başvurusu yapılan ikinci alan olduğunu ileten Akbulut, "Üçüncü sırada ise yatalak durumda olan engellileri yönetmek veya kaldırmasını sağlayan sedyelerle ilgilidir. Öte yandan engellilere yönelik en çok patent üreten şirketlere baktığımızda teknoloji şirketleri göze çarpıyor. Bu alanda en çok başvuru yapan 3 şirket sırasıyla Mitsubishi Electric, Hitachi ve Canon'dur" bilgisini verdi.


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Kaynak: DHA

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