Türkiye Ermeni Patrikliği: "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka...
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Türkiye Ermeni Patrikliği: "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz. Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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