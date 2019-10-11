Son Dakika Haberleri: Türkiye Ermeni Patrikliği: "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka...
Son Dakika Güncel Türkiye Ermeni Patrikliği: 'Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka...

Türkiye Ermeni Patrikliği: "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka...

1 saat önce

Türkiye Ermeni Patrikliği: "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz.

Türkiye Ermeni Patrikliği:

Türkiye Ermeni Patrikliği: " Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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