Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Ermeni Patrikliği'nden destek! Mehmetçik'e dua ediyorlar
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Ermeni Patrikliği'nden destek! Mehmetçik'e dua ediyorlar

Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Ermeni Patrikliği'nden destek! Mehmetçik'e dua ediyorlar

1 saat önce

TSK'nın, Suriye'ye düzenlediği operasyona destek veren Türkiye Ermeni Patrikliği "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini dile getiren Türkiye Ermeni Patriklii'nden, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Ermenileri Patrikliği Kaymakamı Sahak Episkopos Maşalyan, Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamada bulundu. Harekat'a açık destek verdiklerini belirten Maşalyan, " Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz." dedi.

"DUALARIMIZI YİNELİYORUZ"

Maşalyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanrı esirgeyen kudreti ile yurdumuzu ve insanlarımızı her türlü felaketten korusun. Kiliselerimizde yapılan ainlerde Türkiye Cumhuriyet'inin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir. Ordumuzun barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarı ile görevlerini tamamlayarak esenlikle yurda geri dönmesi için her ainde tekrarladığımız beka duamızı yineliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz."

Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Ermeni Patrikliği'nden destek! Mehmetçik'e dua ediyorlar
Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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