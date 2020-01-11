TÜRKİYE ERMENİLERİ 85. PATRİĞİ MAŞALYAN İÇİN TAHTA ÇIKIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRKİYE ERMENİLERİ 85. PATRİĞİ MAŞALYAN İÇİN TAHTA ÇIKIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

TÜRKİYE ERMENİLERİ 85. PATRİĞİ MAŞALYAN İÇİN TAHTA ÇIKIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

6 saat önce

TÜRKİYE Ermenileri 85'inci Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle Patriklik Tahtı'na çıktı.

TÜRKİYE ERMENİLERİ 85. PATRİĞİ MAŞALYAN İÇİN TAHTA ÇIKIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ, System.String[]
TÜRKİYE Ermenileri 85'inci Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle Patriklik Tahtı'na çıktı. Törene Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu temsilen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kilise önderleri, birçok yabancı ülkenin diplomatik misyon şefleri, Ermeni Cemaati üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"VAZİFEMİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINA VE NİZAMLARINA GÖRE İFA EDECEĞİM"

Tören, Maşalyan'ın patrikhanedeki tören alayını geçerek Kutsal Sunak bölümüne gelmesiyle başladı. Akşam dualarının ardından Maşalyan, Sahak Maşalyan Patriklik Andı'nı etti. Maşalyan andında, "Vazifemi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, nizamlarına, örf ve adetlerine uygun olarak ifa edeceğime, cemaatimize ait dini, hayri ve içtimai müesseselerinin hak ve menfaatlerini koruyacağıma, dindaşlarıma hak, hakikat ve fazilet yolunda rehber olacağıma ve bu yolda sadakatle hizmet edeceğime huzur-u ilahide söz veririm" dedi.

Maşalyan andını ettikten sonra Patriklik Asası'nı alarak, Ermeni geleneklerine göre 'Patrik' sıfatına ulaştı ve patriklik tahtına oturarak 'Patrik Sahak II.' oldu.

Patrik II. Mesrob'un vefatından sonra, geçen yıl 11 Aralık'ta Türkiye Ermenilerinin yeni patriği seçilen Maşalyan, yarın Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde ilk töreni Surp Badarak'ı sunacak.

Görüntü Dökümü

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Maşalyan'ın tören alayından geçmesi

-Maşalyan'ın andını okuması

-Maşalyan'ın tahta çıkması

-Törenden genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:37 Kaynak: DHA
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