Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Van Valisi Bilmez'e ziyaret - Son Dakika

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, yarın Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi'nde yapılacak ayin öncesi kente geldi.

Maşalyan, Vali Bilmez'i makamında ziyaret ederek, Bilmez ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret, karşılık hediye takdimiyle son buldu.