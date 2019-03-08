Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü
2 saat önce
İstanbul DHA - TÜRKİYE Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.
İstanbul DHA
- TÜRKİYE Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan
hayatını kaybetti.
Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:16 Kaynak: DHA
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