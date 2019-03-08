Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü
41 dakika önce
İstanbul DHATürkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.
İstanbul DHA
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.
Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:25 Kaynak: DHA
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