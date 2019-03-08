Son Dakika Haberleri: Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü

41 dakika önce

İstanbul DHATürkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.

İstanbul DHA

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.

Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:25 Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Mesrob Mutafyan, Güncel
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