Son Dakika Haberleri: Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü

28 dakika önce

İstanbul DHA - TÜRKİYE Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü, System.String[]
İstanbul DHA - TÜRKİYE Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.

Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:33 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Mesrob Mutafyan, Güncel
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