Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi
16 dakika önce
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:05 Kaynak: AA
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