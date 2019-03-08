Son Dakika Haberleri: Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi

16 dakika önce

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi, System.String[]

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:05 Kaynak: AA

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