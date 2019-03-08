Son Dakika Haberleri: Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Tedavi Gördüğü Yedikule Ermeni Hastanesinde Hayatını...

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Tedavi Gördüğü Yedikule Ermeni Hastanesinde Hayatını...

3 dakika önce

IHAAW130858-GEN/08-03-2019- Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Ermeni Hastanesinde hayatını kaybetti.

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Tedavi Gördüğü Yedikule Ermeni Hastanesinde Hayatını..., System.String[]
IHAAW130858-GEN/08-03-2019

- Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Ermeni Hastanesinde hayatını kaybetti. 08.03.2019 13: 08: 58 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:14 Kaynak: İHA

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