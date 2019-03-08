Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti
55 dakika önce
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:15
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