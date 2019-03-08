Son Dakika Haberleri: Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti

55 dakika önce

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti, System.String[]
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:15 

Mesrob Mutafyan, Türkiye, Ekonomi
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