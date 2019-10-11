Son Dakika Haberleri: Türkiye Ermenileri Patrikliğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Türkiye Ermenileri Patrikliğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Ermenileri Patrikliğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

39 dakika önce

Türkiye Ermeni Patrikliği, terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi, bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ettiklerini açıkladı.

Türkiye Ermeni Patrikliği, terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi, bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ettiklerini açıkladı.

Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye Ermenileri Patriklik Makamı adına basın açıklaması yaptı.

Maşalyan, Patrikhanede yaptığı açıklama öncesinde, Türkiye Ermeni Patrikliği seçiminin 11 Aralık'ta yapılacağını ifade etti.

Daha sonra basın açıklamasını okuyan Maşalyan, barışın ve barış ortamında insanların müreffeh bir yaşam sürmelerinin önemini her zaman vurguladıklarını söyledi.

Orta Doğu'da, yakın coğrafyalarında ve özellikle Suriye'de süregelen savaş ve kaos ortamının kendilerini de derinden üzüp endişelendirdiğini anlatan Maşalyan, "Maalesef barışın tesisi her zaman barışçıl yollarla olamamaktadır. Terörü sonlandırmak ve yurt sınırlarının güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz. Tanrı, esirgeyen kudretiyle yurdumuzu ve insanlarımızı felaketlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Her türlü baskıya, teröre, haksızlığa, işkence ve göçe maruz kalan Suriye halkının adil bir barışın en güzelini artık fazlasıyla hak ettiğini belirten Maşalyan, onların da adalete, barışa ve güzel günlere olan inancını yitirmeden daha parlak bir geleceğe umutla bakabilmeleri için dua ettiklerini dile getirdi.

Maşalyan, şunları kaydetti:

"Kiliselerimizde yapılan ayinlerin hitamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir. Ordumuzun Suriye Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarıyla görevlerini ifa ederek esenlikle yurda geri dönmesi için her ayinde tekrarladığımız beka dualarımızı yineliyoruz. Rab, lider ve komutanlarımızı hikmet, şefkat ve sağduyu ruhuyla esinlesin."

Türkiye Ermenileri Patrikliğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:35 Kaynak: AA
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